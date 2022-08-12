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Kars gündem haberleri... Kağızman'da aşure dağıtıldı

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Kars gündem haberleri... Kağızman'da aşure dağıtıldı

Kars haberleri: Kağızman ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kağızman ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İstiklal Alanında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca kurulan stantta, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl ve vakıf üyeleri yaklaşık bin kişiye aşure dağıttı.

Kağızman Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cem Keskin, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muharrem ayının önemine dikkati çeken Keskin, "Muharrem ayı biz Müslümanlar için oldukça önemli bir ay. Bu ayın en kıymetli gecesi de aşure gecesidir. Aşure günü, oldukça önemli ve bu günün, bu ayın faziletlerinden faydalanmak biz Müslümanlar için ahiretimiz açısından kazanç sağlayacaktır." dedi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Nevzat Yıldız Hisarcık Kağızman Güncel Haberler

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