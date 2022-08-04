Kars gündem haberleri | Bakan Kirişci, ABD'den dönüp susuz tarım yapan Ece Aynur Onur ile görüştü

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'deki mesleki kariyerini bırakıp, Burdur'da susuz tarıma başlayan Dr. Ece Aynur Onur ile telefon görüşmesi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ABD'de askeri antropologken dedesinin topraklarına sahip çıkmak için kariyerini bırakıp, Burdur'a gelerek susuz tarım yapmaya başlayan Dr. Ece Aynur Onur'u telefonla aradı. Bakan Kirişci, görüşmeyi Twitter'daki hesabından, "Ece kardeşim başta olmak üzere toprağına sahip çıkan tüm üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Siz yeter ki üretin, biz her zaman emrinizdeyiz" mesajı ile paylaştı.

Bakan Kirişci ise "Sizin gibi üretici kardeşlerimiz bizim için kıvanç vesilesidir. Biz de bakanlık olarak başta bakan olarak kendim ve bütün çalışanlarımız sizlerin emrinde" diye konuştu.