Kars gündem haberleri | Ardahan'daki depremde Kars'ta 26 yapıda hasar oluştu Güncel Haberler Kars haberlerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem nedeniyle Kars'taki 26 yapıda hasar meydana geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem nedeniyle Kars'taki 26 yapıda hasar meydana geldi. Depremin hissedildiği Kars'ın Küçükboğatepe köyünde 1, Akyaka ilçesi Esenyayla köyünde 9, Selim ilçesinin Karaçayır köyünde 2 ve Gelinalan köyünde 1, Susuz ilçesinin Kayadibi köyünde 5, Ortalar köyünde 2, Büyük Çatak köyünde 5 olmak üzere toplam 25 ev ve 1 ahır hasar gördü. Sarsıntı sonrası ekiplerin köylerdeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars 112 Acil Çağrı Merkezinde de 30 personel olası ihbarlar için hazır bekletiliyor. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Ardahan Deprem Göle Kars Güncel Haberler

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