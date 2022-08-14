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Kars gündem haberi | Kars'ta bir tarih gözler önünde yok oluyor

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Kars haberler... ürkiye'de en fazla savaş tabyasına sahip olan Kars'ta, 1854 tarihinde yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı'nda kullanılan Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı beklerken, gözler önünde yok oluyor.

ürkiye'de en fazla savaş tabyasına sahip olan Kars'ta, 1854 tarihinde yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı'nda kullanılan Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı beklerken, gözler önünde yok oluyor.

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