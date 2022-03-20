Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars- Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, Kars-Göle kara yolunda görüş mesafesini oldukça düşürdü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yolda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı, bu nedenle yolun kapatıldığı bildirildi.

Yolda karla mücadelenin yürütülebilmesi için tipinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ardahan'daki diğer bağlantı yollarında da kar, etkisini sürdürüyor.

AA / Günay Nuh - Güncel

Göle, kar, Güncel, Haberler

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