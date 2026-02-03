Haberler

Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışmalara başladı.

Kentte son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Göle kara yolunun 21.30 itibarıyla olumsuz hava şartları nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Ekipler, yolun yeniden tır trafiğine açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
