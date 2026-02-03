Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışmalara başladı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel