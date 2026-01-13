Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatıldı
Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars-Göle kara yolu tır ve tüm araç geçişine kapatıldı. Valilik, yolun ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Valilik, daha sonra açıklamasını yenileyerek, Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolunun, tipi ve görüş olmaması nedeniyle saat 16.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.