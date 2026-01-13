Haberler

Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars-Göle kara yolu tır ve tüm araç geçişine kapatıldı. Valilik, yolun ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valilik, daha sonra açıklamasını yenileyerek, Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolunun, tipi ve görüş olmaması nedeniyle saat 16.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
