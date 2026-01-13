Haberler

Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, tırlar yolda kaldı ve ulaşım tek yönlü olarak Erzurum istikametine yönlendirildi.

Kars- Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Erzurum- Kars kara yolu Mescitli köyü mevkisinde tırlar yolda kaldı.

Tırların yolu kapatması nedeniyle ulaşım tek yönlü Erzurum istikametine doğru sağlanıyor, Kars yönü ise ekiplerce ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Sarıkamış ilçesi merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü.

Vatandaşlardan Alirıza Kaya, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Eski kışlar gibi çok kar yağdı, şimdi kar küremesi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
