Kars-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Kars- Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman da yoğunluğunu arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, ağır tonajlı araç sürücülerini uyararak kar ve buzlanma nedeniyle zincir takmalarını istedi.
Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.