Kars polisi hem çaldı hem söyledi

Kars Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi mekanlarda enstrüman çalıp türkü söyleyerek anlamlı bir projeye imza attı. 'Emniyet İçin Çal, Huzur İçin Söyle' sloganıyla yapılan çalışma, izleyenlere sanatsal bir sürpriz sundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü personeli anlamlı bir projeye imza attı. 'Emniyet İçin Çal, Huzur İçin Söyle' sloganıyla hazırlanan çalışmada polisler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında enstrüman çalıp türkü söyledi.

Farklı birimlerde görev yapan emniyet mensuplarının bir araya geldiği klipte, polisler bu kez telsiz sesleri yerine müziğin birleştirici gücünü kullandı. Türkiye'nin sevilen melodilerini seslendiren ekipler hem mesleki disiplinlerini hem de sanatsal yönlerini ortaya koyarak izleyenlere müzikal bir sürpriz sundu.

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde çekilen klip, sanal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzurumuzun mimarlarından sizlere müzikal bir sürpriz' notuyla paylaşılan çalışmada, teşkilatın yalnızca asayişin değil, aynı zamanda huzur ve kültürel değerlerin de koruyucusu olduğu vurgulandı.

Klipte seslendirilen eserler, 'Türkiye'nin melodilerini güvenle buluşturduk' mesajıyla izleyenlerin beğenisine sunuldu.

HABER: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
