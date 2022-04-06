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Kars Çayı taşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kars Valiliği'nin sel baskınlarına karşı uyarıda bulunduğu Kars'ta eriyen kar, Kars Çayı'nı taşırırken, kentte dere yatağında bulunan evler ve ahırlar da sular altında kaldı.

Kars Valiliği'nin sel baskınlarına karşı uyarıda bulunduğu Kars'ta eriyen kar, Kars Çayı'nı taşırırken, kentte dere yatağında bulunan evler ve ahırlar da sular altında kaldı.

Kars'ta eriyen kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dağlardan gelen kar suları dereler ve Kars Çayı taşırırken, dereye yatağında bulunan Aydınlıkevler ve Subatyolu Mahallelerinde ise çok sayıda ev ve ahır sel sularından etkilendi.

Kars Çayı'nın çok taştığını belirten vatandaşlar, "Çok taşmış, Allah yardımcımız olsun. Baksana komple kapatmış, daha önce de olmuştu. Ancak bu kadar taşmamıştı" dedi.

Öte yandan yetkililer, özellikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Kars Çayı taşmaya devam ediyor

Kars Çayı taşmaya devam ediyor

Kars Çayı taşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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