Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya tek cümlelik yorum
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Kars Beyaz Gelinliğini Giydi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Nisan ayında etkili olan kar yağışı, şehri bembeyaz bir örtüyle kapladı. Vatandaşlar, beklenmedik kar manzarası karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının devam edeceğini belirtti.

Kars beyaz gelinliğini giydi

KARS - Doğu Anadolu'nun incisi Kars, Nisan ayında yağan karla ile birlikte adeta beyaz bir gelinliğe büründü. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, kent merkezini ve çevresini bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Kars Kalesi'nin karla kaplanan tarihi surları, Havariler Kilisesi ve Evliya Cami beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte vatandaşlar sabah işe ve okula giderken sürpriz kar manzarasıyla karşılaştı.

Kars'ta baharı beklerken kışın geri geldiğini ifade eden vatandaşlar, " Kars'a baharı beklerken tekrar kış geldi. Her taraf bugün bembeyaz oldu. Nisan ayının tam ortasındayız. Sıcakları bekliyoruz, fakat sıcaklarda bir türlü gelmedi. Adeta kutupları andıran bir hava var. Nisan ayının ortasında kışı yaşıyoruz. Beklentilerimiz yazın gelmesi ama Kars'ta bir türlü bahar gelmedi" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirirken, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ın beyaz örtüsü, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kente kış mevsimi en büyüleyici yüzünü sunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.