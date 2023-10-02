Kars Belediyesi Yol Çalışmalarını Hızlandırdı

Kars Belediye Başkanlığı il genelinde yürütülen yol çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri kar yağmadan yolların tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kars Belediyesi kendi imkanları ve belediye personeliyle yürüttüğü yol çalışmalarını tek tek bitirerek vatandaşların hizmetine açıyor. 2023 yılı alt yapı çalışma programı çerçevesinde belediye Alpaslan Mahallesi 237'inci Sokakta BSK asfalt yol serim çalışmalarına devam ediyor. Şehrin ara mahallerinde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları vatandaşları memnun ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde bir çok ara cadde ve sokakta yapılan sıcak asfalt yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, belediye ekipleri havalar tam soğumadan yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlamanın hesaplarını yapıyor. - KARS