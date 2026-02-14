Haberler

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Çepni, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylara dair fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerdeki eserler arasında seçim yaptı.

Çepni, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Çepni, "Portre" kategorisinde oyunu Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana kullandı."

Çepni, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını tercih etti.

Başsavcı Çepni, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
