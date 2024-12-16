Kars Barajı Buzla Kaplandı
Dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, barajın buzla kaplı hali dronla görüntülendi.
Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Soğuk havanın etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu.
Boğazköy köyü mevkisindeki barajın buzla kaplı hali dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel