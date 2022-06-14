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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Iğdır'da belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Iğdır'da belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, törende yaptığı konuşmada, 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenini kazandığını belirterek, "Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararındayız." dedi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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