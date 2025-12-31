Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars- Ardahan kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmasından sonra bazı tırlar kurtarıldı.

Yoğun karın etkisini sürdürdüğü bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.