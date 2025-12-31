Haberler

Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Kars'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Kars-Ardahan kara yolunda ulaşımı engelledi. Bazı tırlar yolda kaldı, ekipler müdahale etti.

Kars- Ardahan kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmasından sonra bazı tırlar kurtarıldı.

Yoğun karın etkisini sürdürdüğü bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
