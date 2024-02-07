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Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

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Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar açıldı. Yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan kara yolu açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Ulaşıma açılan güzergahta ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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