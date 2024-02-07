Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan kara yolu açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Ulaşıma açılan güzergahta ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.