Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı
Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar açıldı. Yol genişletme çalışmaları devam ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan kara yolu açıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Ulaşıma açılan güzergahta ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.