Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Kars'ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Valilik, Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesinin olmaması sebebiyle bu kararı aldıklarını duyurdu.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak büyük tonajlı araçlar için (tır) trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
