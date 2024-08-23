Kars Aile Destek Merkezinde Kadın Kursiyerler Meslek Öğreniyor

Kars Aile Destek Merkezinde kadın kursiyerler, uygulamalı eğitim alarak meslek öğreniyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten aile destek merkezinde açılan kurslarda eğitimler sürüyor.

Aralarında ihtiyaç sahiplerinin de bulunduğu 60 kadın kursiyer, el sanatları, halı dokuma ve aşçı yardımcılığı gibi alanlarda eğitim alıyor.

Merkezin koordinatörü Demet Keser, gazetecilere, kadınlara mesleki yeterlilik kazandırmak, farklı alanlarda beceri edinmelerini sağlamak ve becerilerini sergileyecek imkanları sunmak amacıyla kurslar verdiklerini söyledi.

Kurslarda kullanılan bütün malzemelerin Aile Destek Projesi kapsamında temin edildiğini anlatan Keser, "Şu an halı dokuma, aşçı yardımcılığı ve el sanatları kurslarımız aktif, 3 ay süren kurslarımızda 60 kursiyerimiz bulunuyor. Yaklaşık 15 gün içerisinde de okuma yazma kursu açacağız." dedi.

Kurslarda Kars'a özgü ürünler ile lezzetlerin hazırlanmasını ve pazara sunulmasını hedeflediklerini dile getiren Keser, "Kurslarımız tamamlandığında sergi açmayı planlıyoruz ve kursların bitiminde sertifika verdiğimiz kursiyerlerimiz, hazırladıkları ürünleri burada satışa sunarak maddi destek de elde etmiş olacak. Kursiyerlere teşvik kapsamında 3 aylık eğitim döneminin sonunda 1800 lira maddi destekte de bulunulacak." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Nuran Coşkunaras da kadınlara halı dokumasını öğreterek bu sanatı yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Halı dokumayı öğrenen kursiyer Nurhayat Yıldırım ise "Bu kursu terapi olarak düşünüyorum, burada hem meslek ediniyorum hem de ev bütçeme katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Merkezin eğiticilerinden Ezgi Kılıç, kurumda meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici eğitimler verdiklerini, amaçlarının aile bütünlüğünü korumak, aile fertlerinin yaşamsal ve sorunsal çözüm becerilerini artırmak olduğunu kaydetti.