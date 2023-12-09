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Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili

9 Aralık 2023 12:37 Son Güncelleme: 12:38 Abone Ol

Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor. Karla birlikte şehir merkezleri ve yüksek kesimler beyaza büründü. Vatandaşlar kar temizleme çalışmaları yaparken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.