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Kars, Ağrı ve Ardahan'da Kar ve Sis Etkili Oldu

Kars, Ağrı ve Ardahan'da Kar ve Sis Etkili Oldu
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Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Kars'ta görüş mesafesi 10 metreye düştü, Sarıkamış ve çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ağrı'da da kar devam ederken, Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah yerini yoğun sise bıraktı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı, Acısu bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlardan Ömer Aslan, ilçeye iki gündür aralıklarla kar yağdığını belirterek, "İstediğimiz kar yağmadı, inşallah önümüzdeki günlerde istenen seviyede kar düşer ve kayak sezonu açılır." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bölgede devam eden kar nedeniyle dağlar ve köyler beyaza büründü.

Bir yanı sonbahar diğer yanında kar olan köylerde ortaya güzel görüntüler çıktı.

Şehrin bazı noktalarında da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da ise sis etkili oldu.

Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Şehrin yüksek noktaları da kar ile beyaza büründü.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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