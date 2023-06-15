Kars AFAD, Gönüllülere Dağcılık ve Kurtarma Eğitimi Veriyor
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Kars AFAD, gönüllülere dağcılık ve hafif arama kurtarma eğitimi veriyor. Eğitimlerde, Borluk Vadisi'nde mahsur kalan yaralıyı kurtarma senaryoları uygulanıyor. Gönüllülere, afet ve acil durumlarda yardım yöntemleri öğretiliyor.
Kars Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, gönüllülere, dağcılık ve hafif arama kurtarma eğitimi veriyor.
Afad'ın alanlarında uzmanları, eğitime tabi tuttuğu gönüllülere, Borluk Vadisi'nde 20 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan yaralıyı kurtarma eğitimi verdi.
Kars AFAD İl Müdürlüğü, gönüllülere eğitimi sürdürüyor. Online eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 40 gönüllüye, onları yangın söndürme, çadır kurma, insani yardım, doğada arama-kurtarma ve ilk yardım konularında bilgi verildi.
Gönüllülere, afet ve acil durumlar halinde aile bireylerine, çevredeki insanlara yardım yöntemleri uygulamaları olarak anlatıldı.
Borluk Vadisi'nde kayalıklardan ip yardımıyla aşağıya inerek arama kurtarma çalışmalarını sürdüren gönüller olası durumlara hazır olduklarını gösterdi.
AFAD'ın uzman ekipleri tarafından verilen saha eğitimleri devam ediyor. - KARS