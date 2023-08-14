Kars'a atanan İl Emniyet Müdürü göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars'a atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı. Saka, müdürlük binasında çiçeklerle karşılandı ve çalışmalar hakkında brifing aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars'a atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kars'a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, müdürlük binasında çiçeklerle karşılandı.
Tören mangasını selamladıktan sonra müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle tanışan Saka, makamına geçerek çalışmalar hakkında brifing aldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel