Karpuzun dilimi 25 TL

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda kilosu 15 liradan satılan, tanesi 100 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine 25-30 liralık dilimlerle satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 15 liradan satışa sunulan karpuzdan talep edenler, ortalama 90-100 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı yüksek bulunlar sık sık 'Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?' diye sorunca Bilecik Kapalı Pazarı'nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 25-30 liradan tüketiciye satmaya başladı.

"VATANDAŞLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Demirbaş, yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Vatandaşların alım gücü düştü. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.

(Cem Kaan Toka/ İHA)