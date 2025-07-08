Karpuz Yüklü Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tekeri patlayan karpuz yüklü kamyonet tarlaya devrilirken, sürücü ile birlikte 2 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tekeri patlayan karpuz yüklü kamyonettin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
R.E. idaresindeki 42 K 2921 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında tekerinin patlaması sonucu tarlaya devrildi.
Kazada kamyonet sürücü ile araçta bulunan çocuklar M.E. ve A.A.E. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel