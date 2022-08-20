Karnından, 10 kiloluk kanserli kitle çıkarıldı

ADANA'da midesinde şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede ameliyat edilen Ayşe Arabacı'nın (50) karnından 10 kiloluk kanserli kitle çıkartıldı. Doç. Dr. Ahmet Gökhan Sarıtaş, "Kanserli kitlenin çıkartılması sonucu hastamızın yaşama tutunmasına katkı sağladık" dedi.

Seyhan ilçesinde yaşayan ev kadını 3 çocuk annesi Ayşe Arabacı, midesindeki şişkinlik ve ağrı şikayetiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Doç. Dr. Ahmet Gökhan Sarıtaş'ın muayene ettiği ve ileri tetkikleri yapılan Arabacı'nın karnında 6 organ ve aort damarını tutan kanserli kitle olduğu saptandı. Doç. Dr. Sarıtaş ve ekibi tarafından, 8 Ağustos'ta ameliyata alınan Arabacı'nın karnından 10 kilo ağırlığında ve yaklaşık 40 santimetre boyutunda dev kitle çıkarıldı. Arabacı, 3 saatlik ameliyatın ardından servise alındı.

Doç. Dr. Sarıtaş, halsizlik, kansızlık, bulantı, kusma, karında şişlik, kabızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler taşıyan hastaların erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.