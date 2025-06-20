Karnesini Almaya Atıyla Giden Öğrenci Büyüledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Çınar Önder, karne günü babasının hediye ettiği atla okula giderek dikkatleri üzerine topladı. Çınar, at üstünde olmanın kendisine özgürlük hissi verdiğini ve arkadaşlarının da bu durumu çok beğendiğini ifade etti.

Karnesini almaya atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

6. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk, babasının karne hediyesi atın üzerinde karnesini aldı

Çınar Önder: "Yaz tatilinde bol bol ata bineceğim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 6. Sınıf öğrencisi karnesini almak için okuluna atı ile geldi. Karnesini de atın üzerinde alan atlı öğrenciyi görenler gözlerine inanamadı.

Serik ilçesinde karne günü renkli görüntülere sahne oldu. Abdurrahmanlar Ortaokulu öğrencisi Çınar Önder'e (12), babası Sezer Önder tarafından karne hediyesi olarak "Kadife" isimli safkan bir Arap atı hediye edildi. Oğluna sürpriz yapmak isteyen baba, karne günü sabahı atı oğluna hediye etti. Çınar okuluna karne almaya atı ile geldi. Çınar'ın at üstünde okula gelişi, hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Baba-oğulun at üstündeki bu anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Okula atla gitmek çok güzel bir duyguydu"

Karne sevincini atıyla birlikte yaşayan Çınar Önder duygularını şu sözlerle anlattı:

"Uzun zamandır bu atı istiyordum. Babam karne hediyesi olarak aldı. Sabah da sürpriz yaptılar, beni atla okula götürdüler. Okula atla gitmek çok güzel bir duyguydu. Kendimi çok heyecanlı hissettim. Arkadaşlarım görünce şaşırdı, herkes çok beğendi. Karne hediyesi olduğunu öğrenince onlar da mutlu oldu. Yaz tatilinde bol bol bineceğim. Takdiri bir puanla kaçırdım ama teşekkür aldım. At üzerinde olmak insana özgürlük hissi veriyor. Herkese tavsiye ederim."

Çınar'ın babası Sezer Önder ise, çocuklara hayvan sevgisinin özellikle at sevgisinin aşılanması gerektiğini belirterek, "Evladım bu atı uzun zamandır istiyordu. Biz de karne günü hediye etmeye karar verdik. Onun için sürpriz oldu. Atlar çok hisli hayvanlardır. Çocukların ata binmesi hem ruhsal hem fiziksel gelişimleri açısından çok faydalı. Tüm velilerimize bu sevgiyi çocuklarına kazandırmalarını öneriyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.