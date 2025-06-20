Karnesini Alan Suriyeli Ahmet, Ülkesine Dönüyor

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Karnesini Alan Suriyeli Ahmet, Ülkesine Dönüyor
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Kilis'te 10 yıl yaşayan Suriyeli Ramazan Yahya ve ailesi, oğulları Ahmet'in eğitimini tamamlamasının ardından Suriye'ye dönüş hazırlıklarına başladı. Ahmet, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşarak 5. sınıfa geçmenin sevincini yaşıyor.

Karnesini alan Suriye'ye dönüyor

Karnesini alan Suriyeli Ahmet, ailesiyle ülkesine dönüyor

KİLİS - Kilis'te 10 yıldır yaşayan Suriyeli aile, çocukları Ahmet'in eğitimini tamamlamasının ardından Suriye'ye dönüş hazırlıklarına başladı.

Esat rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri hızlanırken, Kilis'te yaşayan Ramazan Yahya oğlu Ahmet Ramazan Yahya, karnesini aldıktan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Oğlunun karne sevincini yaşaması için dönüş kararını eğitim yılı bitene kadar ertelediklerini belirten Yahya, "Uzun bir bekleyiş oldu ama artık karnesini aldık, ülkeme dönme zamanı geldi" dedi.

Baba Ramazan Yahya, "Rejim sona erdiğinde dönmeyi düşündüm ama oğlumun eğitimini tamamlamasını ve karne heyecanını yaşamasını istedim. Şimdi 5. sınıfa geçti ve artık ülkemize dönme zamanı geldi" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen Yahya, "Türk milletine çok teşekkür ederim. Burada hiçbir sorun yaşamadım. Gümrükte çalıştım, çok güzel günlerim geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ramazan Yahya ise, "Karnemi almayı bekliyordum. Artık 5. sınıfa geçtim ve Suriye'ye döneceğim. Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Bursa'yı gezdim. Burada çok Türk arkadaşım vardı. Onları bırakacağım için üzgünüm. Birlikte ders çalıştık, çok güzel zamanlar geçirdik. Notlarım da çok iyi. Artık ülkeme dönüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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