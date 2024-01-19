Karne Günü At Üstünde Okula Gelen İlkokul Öğrencisi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ömür Yaşar, karne alacağı okula at üstünde geldi. Yaşar, at bakıcısı eşliğinde aynı şekilde evine döndü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ömür Yaşar, karne alacağı okula at üstünde geldi.
Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Ömür Yaşar, Esentepe Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okuluna karne almak için at üstünde geldi.
Okulunda öğretmeninden karnesini alan Yaşar, at bakıcısı eşliğinde aynı şekilde evine döndü.
Yaşar'ı at üstünde gören çevredekiler de cep telefonuyla görüntüledi.