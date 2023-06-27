Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 gün önce karne almak için evden çıkan 16 yaşındaki kızdan haber alınamıyor. Kızının karne almak için okula gittiğini ileri süren baba Sami Akçam, kızının kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

Karne almaya giden genç kızdan 11 gündür haber alınamıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 gün önce karne almak için evden çıkan 16 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eylem Akçam (16), karne almaya gideceğini belirterek, 16 Haziran Cuma günü evden ayrıldı. Okula gitmediği ve karne almadığı tespit edilen Akçam'dan 11 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kızının karne almak için okula gittiğini ileri süren baba Sami Akçam, "Kızımla ilgili kentteki bazı işyerlerinden güvenlik kameralarına baktık. 30'lu yaşlarda birinin peşine takılarak kızımı kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Akçam, kızını görenlerin durumu polis ekiplerine iletmesi çağrısında bulundu.