Karmod, deprem bölgesinde 1.200 adet prefabrik dükkanı tamamladı

Karmod, Hatay ve Osmaniye'de 1.200 adet prefabrik dükkanın inşasını tamamlayarak teslim etti. Şirket, deprem bölgesinin yeniden canlanması için ticari alanların da önemli olduğunu belirtti.

Karmod, deprem bölgesinde 1.200 adet prefabrik dükkanın inşasını tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 metrekare standart büyüklükteki dükkanların 1.100 adedi Hatay'da, 100'ü ise Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde inşa edildi.

Hatay'da Primemall AVM çevresinde 3 ayrı yerde, Subaşı'nda 2 yerde, sebze hali, millet bahçesi, eski otogar, hastane kavşağı, Çekmece, Altınözü ve Samandağ'da bloklar halinde kurulum yapıldı. Osmaniye Bahçe'de ise 100 dükkanın bulunduğu prefabrik bloklar inşa edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, toplam büyüklüğü 30 bin metrekare olan ticari alanları 50 gün gibi kısa bir zamanda tamamladıklarını aktardı.

Deprem bölgesinin yeniden canlılık kazanması için konut kadar ticari alanların da önemli olduğunu belirten Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hızlı üretim ve kuruluma sahip güvenli yapılarımızla deprem bölgesinde konutla birlikte ticari alanlar da inşa ediyoruz. Kısa zamanda hazır hale getirdiğimiz prefabrik dükkanların bölgenin yeniden canlanmasına büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Yeni ticari alanlarda mağazalar, marketler, kuaför salonları, terziler, kasaplar, lokantalar, restoranlar, manavlar yeniden hizmete girecek, ticaret canlanacak."