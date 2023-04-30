'Karma Beytülmakdis Sergisi'nin gelirleri depremzedelere gönderilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenlerin yaralarını sarmak amacıyla İstanbul'da açılan "Karma Beytülmakdis Sergisi", deprem bölgelerine yardım gönderilmesine aracılık ediyor.

Uluslararası Genç Derneği ve Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi paydaşlığında Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Üsküdar'daki Muamma Kitabevi'nde başlayan sergide, atölye çalışmaları kapsamında dijital, sulu boya, ahşap yakma ve kimyasal fotoğraf baskısı teknikleriyle yapılan eserler, gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa sunuluyor.

Kudüs temalı eserlerin yer aldığı serginin açılışında Özlem Akçağıl Koçan rehberliğinde dijital çizim atölyesi gerçekleştirildi. Büşra Zişan Erol'un "Benim Filistin'im" konulu söyleşisinin ardından Tuğba Öztürk ve Mervenur Kaymakçı rehberliğinde sulu boya atölyesi yapıldı.

Zehra Şekerağacı önderliğinde "Çocuklara Özel Kudüs Etkinlikleri"nin de düzenlendiği sergi kapsamında, 5 Mayıs'ta Elif Nur Candan rehberliğinde Ahşap Yakma Atölyesi ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

Etkinlik kapsamında Hazal Sezgin, 6 Mayıs'ta "Cyanotype / Kimyasal Fotoğraf Baskısı" atölyesini gerçekleştirecek.

Söz konusu tekniklerle yapılacak eserlerin satışından elde edilen gelirler, deprem bölgelerine yardım olarak gönderilecek. Sergi 8 Mayıs'ta son bulacak.