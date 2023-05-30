Karlukova'da Sanayi Sitesindeki İş Yerleri Su Baskınına Uğradı

Bingöl'de etkili olan sağanak, Kaleönü Mahallesi'ndeki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri ve esnaf, su tahliyesi için çalışma başlattı.

Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan sağanakta Kaleönü Mahallesi'ndeki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri, iş yerleri ile alt geçitteki su tahliyesi için çalışma başlattı. Esnaf da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.