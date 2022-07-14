Karlovac'ın 443'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde 443 Çift Dans Etti
Xinhua - Güncel
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KARLOVAC, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Karlovac kentinde düzenlenen bir kuruluş yıl dönümü balosunda dans eden insanlar görülüyor, 13 Temmuz 2022. Toplam 443 çift, kuruluşunun 443.
KARLOVAC, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Karlovac kentinde düzenlenen bir kuruluş yıl dönümü balosunda dans eden insanlar görülüyor, 13 Temmuz 2022. Toplam 443 çift, kuruluşunun 443. yıl dönümünü kutlamak için Çarşamba günü Karlovac'ın merkezinde düzenlenen kuruluş yıl dönümü balosunda dans etti. (Fotoğraf: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel