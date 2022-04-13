Karlıova'ya kar geri geldi, ilçe beyaza büründü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar lastiklerini çıkaran sürücüler yolda kaldı.

Karlıova ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Havaların düzelmesiyle birlikte kış lastiklerini çıkaran bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Nisan ayının ortasında ilk defa böyle kar yağışı gördüğünü belirten Medin Akkol, "Yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Kömür ve odun da bitti, hayvanlar için yem de kalmadı. Allah yardımcımız olsun" dedi.