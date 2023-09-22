Karlıova Kaymakamlığından engelli çocukları olan yaşlı kadına ev desteği

Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, engelli çocukları olan 80 yaşındaki kadının evine boya badana desteği sağladı. Ayrıca evde yaşayan aile fertlerine kişisel bakım hizmeti ve hijyen malzemeleri desteği de sunuldu.

Karlıova Kaymakamlığınca ilçede engelli iki çocuğu olan 80 yaşındaki kadının evine boya badana desteği sağlandı.

Karlıova Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede yaşayan kimsesiz, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine temizlik hizmeti sunuyor.

"Vefa Projesi" kapsamında ekipler evinin temizliğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara destek sağlanıyor.

Bu kapsamda Çiftlik köyünde yaşayan iki engelli çocuğu olan 80 yaşındaki kadının evinin boya ve badanası yapıldı.

Evi boya hizmetiyle yenileyen vefa ekipleri, evde yaşayan aile fertlerine kişisel bakım hizmeti sundu, ailenin genel ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca proje kapsamında vatandaşlara sabun, sıvı sabun, çamaşır suyu ve deterjan gibi hijyen malzemeleri desteği de sunuluyor.