Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

İlçeye bağlı Bağlıisa, Çatak, Yorgançayır, Hasanova, Serpmekaya ve Sakaören köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Bağlıisa Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Bıçak, karakolun genel durumu hakkında bilgi aldı.