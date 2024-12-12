Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti, öğrenciler kartopu oynayarak kış keyfini çıkardı. Ekipler, köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazır bekliyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Karlıova'da sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler kartopu oynadı. Köy yollarının kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekliyor.