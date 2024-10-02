Karlıova'da Yıldırım Düşmesi 30 Koyunu Hayattan Kopardı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 30 koyun hayatını kaybetti. Olayın ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yıldırım düşen sürüdeki 30 koyun öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalı Karacehennem Ormanları mevkisinde meydana geldi. Sağanağın etkili olduğu bölgede, Zeki Kaptan'ın komşusuna ait koyunları otlattığı sürüye yıldırım düştü. Sürüdeki 30 koyun öldü. İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Haber: Bülent TEMİZ/BİNGÖL- KARLIOVA,