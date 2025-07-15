Karlıova'da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu, mevlit okutuldu.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Göç ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Arif Geyik ile Taşlıçay köyündeki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Burada, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra beraberindekilerle şehit yakınlarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bıçak, ardından şehitler için ilçe merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Burada okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Programa, vatandaşlar da katıldı.