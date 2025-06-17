Karlıova'da Öğrencilerden Resim Sergisi

Karlıova'da Öğrencilerden Resim Sergisi
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Ali Çelik rehberliğinde yıl boyunca yaptıkları yaklaşık 80 eserden oluşan bir resim sergisi açtı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halitoğlu, sergiyi gezerek öğretmen ve öğrencilere deneme yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Taşlıçay Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Ali Çelik rehberliğinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yaklaşık 80 eser yapıldı.

Resimler okul bahçesinde açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, okul müdürleri ve katılımcılar eserleri inceledi.

Halitoğlu, yapılan çalışmadan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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