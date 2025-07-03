Karlıova'da Kızılay'a Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polisler, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, destek verenlere teşekkür etti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes'in öncülüğünde Karlıova Belediyesi önünde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında emniyet personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürü Erciyes, kampanyaya destek veren personele ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel