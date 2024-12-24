Karlıova'da Kar Yağışı 7 Köy Yolunu Kapadı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare Müdürlüğü ve belediye ekipleri yolların açılması ve ilçe merkezindeki caddelerin temizlenmesi için çalışmalara başladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokakları kardan temizledi.
Ekipler tarafından toplanan kar, kamyonlara yüklenerek, ilçe dışına taşındı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel