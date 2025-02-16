Karlıova'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Belediye ekipleri, yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına götürülüyor.
Karlıova Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleriyle belirli bölgede topluyor.
İki gündür süren çalışmada, yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına taşındı.
Öte yandan kar nedeniyle ilçede ulaşıma kapanan 38 köy yolu, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel