Karlıova'da kar çilesi bitmiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

İhlas Haber Ajansı - Ayhan Turhan - Güncel
 - Güncelleme:

Karlıova'da kar çilesi bitmiyorBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yerini tipiye bıraktı, vatandaşlar karın artık çileye dönüştüğünü söyledi.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yerini tipiye bıraktı, vatandaşlar karın artık çileye dönüştüğünü söyledi.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kar hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor. Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren ilçede zaman zaman etkisini gösteren yoğun tipi de hayatı durma noktasına getiriyor. Kar yağışının yer yer 2 metreye yaklaştığı ilçede esnaf, sabah iş yerini açmadan önce aylardır rutin olarak yaptıkları kar temizliğini yapıyor.

Karın artık çileye dönüştüğünü söyleyen esnaflardan Cemil Özçelik, "Bu sene perişan olduk, hep kar atıyoruz. Kar berekettir diyorlar ama milletin hali perişandır" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Karataş ise "Sabah uyanıyoruz kar, akşam yatıyoruz kar. Millet denize giriyor biz daha karla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title