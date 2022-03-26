Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler

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Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun yağışla ekiplerin karla mücadele çalışması da devam ediyor.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun yağışla ekiplerin karla mücadele çalışması da devam ediyor.

İlçede yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, "Operatör arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsun, bütün yolları açacağız." diye konuştu.

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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