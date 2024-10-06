Üye Girişi
Haberler

Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen geleneksel at yarışlarına 30 yarışmacı katıldı. Yarışmalar, birlik ve beraberlik vurgusu ile gerçekleştirildi ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

Çeşitli illerden 30 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

"Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ödül töreninde yaptığı konuşmada, at yarışlarının Bingöl'ün huzur ve güven şehri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Karlıova'da herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden Usta, "Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür. Bu tür faaliyetler milletleri millet yapan, toplumları toplum yapan değerlerin bileşkesi olduğundan böyle yarışmaları Karlıova için çok önemsiyorum." dedi.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan da geçen yıl olduğu gibi gerek vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek gerekse programa resmiyet kazandırmak ve geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına bu yıl da Kaymakamlık öncülüğünde at yarışlarını düzenlediklerini dile getirdi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de ilçede yapılan ata sporunun Karlıova'daki huzurun göstergesi olduğunu ifade etti.

Programa Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum ve kuruluş yetkilileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Karlıova Kültür Güncel Yaşam Spor

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti! CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı?
title