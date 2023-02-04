Karlıova'da çatılarda sarktılar oluştu, iş makinelerini çalıştırmak için ateş yakıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derecelerde seyrederken, çatılarda buz sarkıtları oluştu, iş makinelerini çalıştırmak için ateş yakıldı.

Bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde, kar yağışının yanı sıra soğuk havalarda etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı da eksi 15 derecelere kadar düştü. Güne aşırı soğuklarla uyanan ilçe sakinleri, çeşmelerin donduğunu ve çatılarda buz sarkıtları olduğunu gördü. Sürücüler de araçlarını çalıştırmak için camlarda ve lastiklerde oluşan buzları temizledi. Bazı iş makineleri ise aşırı soğuklar nedeniyle çalışmadı. Sürücüleri, iş makinelerini çalıştırmak için güvenli bir şekilde ateş yaktı.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığını belirten vatandaşlardan Ali Bulki, "Beklenen kar yağışı nihayet çok şükür Karlıova'da yağdı ve yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri eksi 15, 20 dereceye kadar düştüğünü gördük. Sabah geldiğimizde araçların çoğu donmuş vaziyetteydi, altına ateş yakarak araçları çalıştırmayı deniyoruz" dedi.