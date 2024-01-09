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Karlıova'da Biriken Kar İlçe Dışına Taşınıyor

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar ilçe dışına götürülüyor. Karlıova Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor. Günde yaklaşık 40 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor. Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, yaklaşık bir hafta önce ilçede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, 'Kar yağışının ardından ilçe merkezini temizlemeye başladık. Bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Toplanan karları ilçe dışına götürüyoruz.' dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar ilçe dışına götürülüyor.

Karlıova Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Günde yaklaşık 40 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, yaklaşık bir hafta önce ilçede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından ilçe merkezini temizlemeye başladık. Bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Toplanan karları ilçe dışına götürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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